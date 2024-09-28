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Gordion Arkeofilm Festivali'nde Unutulmaz Etkinlikler

Gordion Arkeofilm Festivali'nde Unutulmaz Etkinlikler
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Gordion Arkeofilm Festivali, 'Frigya'nın Saklı Sesleri' konseri ve 'Gordion'un Angorası' dans gösterisi ile göz doldurdu. Ayrıca Kral Midas Seramik Sergisi ve 'Dünyanın Mirası' tiyatro gösterisi de etkinlikler arasında yer aldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında "Frigya'nın Saklı Sesleri" konseri ve "Gordion'un Angorası" dans gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Gordion Antik Kenti'ni barındıran Yassıhöyük Mahallesi Midas Tümülüsü park alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Güray'ın yönetiminde "Frigya'nın Saklı Sesleri" konseri ile makyaj sanatçısı Oya Kadriye Polat tarafından hazırlanan "Gordion'un Angorası" dans gösterisi beğeni topladı.

Gordion Müzesi bahçesinde ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünün hazırladığı "Kral Midas Seramik Sergisi" ile Tohumluk Vakfı Genç Tiyatro Topluluğunca "Dünyanın Mirası" tiyatro gösterisi sunuldu.

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion'un tanıtım etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nin ödül töreni, 29 Eylül Pazar günü Yassıhöyük Mahallesi'nde yapılacak.

Etkinliklere Polatlı Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Haşim Avcı ve Yasin Coşar Yağcı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk, Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel

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