Gönüllü Öğretmen Kalp Krizi Geçirip Hayata Döndü

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gönüllü olarak eğitim vermek için İzmir'den Adıyaman'a giden öğretmen İbrahim Gürlek'in, çadır sınıfta ders anlattığı sırada kalbi durdu. Batman UMKE ekibinin müdahalesiyle hayata dönen Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sağlık çalışanlarına videolu mesaj göndererek teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek olmak ve çocukların eğitimden kopmaması için gönüllü olarak bölgeye giden öğretmen İbrahim Gürlek, Adıyaman'da kurulan çadır sınıfta eğitim verdiği sırada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Gürlek, bölgede görev yapan Batman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından sahra hastanesine götürüldü. Burada yaklaşık 45 dakika süren müdahale ve kalp masajının ardından yeniden hayata döndürülen Gürlek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

'MESLEĞİME, ÖĞRENCİLERİME VE AİLEME DÖNMEMİ SAĞLADILAR'

İbrahim Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman UMKE ekibine gönderdiği videolu mesajda, "6 Şubat depremi sonrası İzmir'den Adıyaman'a gönüllü olarak giderken tek isteğim insanlara destek olmaktı. Ancak orada aniden rahatsızlanıp kalbim durdu. Bu kritik süreçte Batman'dan gelen UMKE ekibi adeta zamanla yarışarak beni hayata döndürdü. Bugün sizlere seslenebiliyorsam, profesyonellikleri ve özverileri sayesindedir. Adeta bana ikinci bir şans verdiler. Mesleğime, öğrencilerime ve aileme dönmemi sağladılar. Başta hayatımı kurtaran Batman UMKE ekibi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,