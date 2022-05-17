Gönen'e fakülte kazandırılması için bağış etkinliği düzenlendi - Haberler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gönen ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçeye fakülte kazandırılması için seferber oldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Gönen Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde 4 yıllık programlar açılabilmesi için fiziki alanların yetersiz olması nedeniyle bağış etkinliği düzenlendi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'nın katılımcılara hitap ettiği programda, fakülte çalışmaları ele alındı.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, fakülte inşaatı için destek veren iş insanlarına ve sivil toplum kuruluşu yetkililerine teşekkür ederek, etkinlik boyunca 2 milyon 585 bin lira toplandığını bildirdi.

Yurt, ilerleyen dönemlerde bağışların devam edeceğine inandığını söyledi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ise ilçede istihdam ve katma değer sağlayan iş insanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Değerli Kaymakamımız ve derneğimizin çabaları ile fakülte binamıza ilk günden buyana yardım eden, 'Bir tuğla, bir demir de benden olsun' diyen tüm hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.