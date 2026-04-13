Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi

Fransa'nın prestijli Goncourt Ödülü'nün Türkiye seçimi, 'La Maison vide (Boş Ev)' adlı romanıyla Laurent Mauvignier'e verildi. Seçim, üniversiteden akademisyenler ve öğrencilerden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirildi.

Fransa'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Goncourt Ödülü'nün uluslararası versiyonu olan ülkelerin Goncourt seçimleri, Türkiye dahil 50 ülkede yapılıyor.

Türkiye'nin, Goncourt seçimi de Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında, Goncourt Akademisinin himayesinde Institut Français Türkiye tarafından düzenleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'de, Goncourt Edebiyat Ödüllü yazar Marie NDiaye'nin başkanlığında üniversitelerin Fransızca bölümlerindeki akademisyenlerden ve öğrencilerden jüri oluşturuldu.

Türkiye'nin Goncourt seçimi, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de kurulan Fransızca okuma kulüpleri tarafından dört aylık bir tartışma süreci ve nihayetinde Fransız yazar Marie NDiaye'nin jüri başkanlığında yapılan jüri toplantısı sonucunda belirlendi.

"Yazarın etkileyici bir anlatım tarzı var"

Institut Français tarafından düzenlenen basın toplantısında, jüri başkanı Marie NDiaye, Türkiye seçiminin, "La Maison vide" adlı romanıyla Fransız yazar Laurent Mauvignier olduğunu duyurdu.

Yazar Mauvignier'in seçilmesinde sahip olduğu yazı ve anlatım tarzının etkili olduğunu belirten NDiaye, "Yazarın etkileyici bir anlatım tarzı var. Hatta geçtiğimiz yüzyıla ait bazı Fransız yazarları hatırlattığını da söylemişlerdir. Jüri ve kitabı okuyanlar, sayfa sayısı 700'ü aşan bir eser olmasına rağmen kitabın bağımlılık etkisiyle okunduğunu söylemişlerdir. Bu çok etkileyici. " ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da katıldı.

"La Maison Vide (Boş Ev)" isimli eser, Institut Français girişimiyle Türkçeye çevrilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı

Safını açıkça belli eden Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu