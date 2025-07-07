Gönç Palas Kültür Varlığı Olarak Tescillendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altındağ'daki Gönç Palas'ı korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil etti. Herhangi bir müdahale öncesi izin alınması zorunlu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Altındağ ilçesindeki Gönç Palas'ın taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre, Altındağ ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Gönç Palas, Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi.

Buna göre, Gönç Palas'ta yapılmak istenen her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesi Kurul'dan izin alınması gerekecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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