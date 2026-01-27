Gömeç Kaymakamlığından LGS kampı

Balıkesir'in Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, ilçede eğitim gören 50 öğrenci için Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kampı organize etti.

İlçede faaliyet gösteren bir otelde yapılan LGS kampına Kaymakam Mahir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, Şube Müdürü Barış Aykan ve okul müdürleri katıldı.

İlçede eğitim gören 50 öğrenciye, Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu matematik öğretmeni Efe Sabur, kampta matematik konularına yönelik çalışmalar yaparak öğrencilerin eksik kazanımlarını tamamlamalarına yardımcı oldu.

Ulubeyler İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Usluer sınava yönelik drama çalışmaları yaparak öğrencilerin motivasyonlarının artmasına katkı sağlayarak kamp sona erdi.