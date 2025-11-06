Haberler

Gölyazı Antik Tiyatrosu Kazıları Tamamlanıyor

Güncelleme:
BURSA'da 2 bin yıllık Gölyazı Antik Tiyatrosu kazılarında sona gelindi.

BURSA'da 2 bin yıllık Gölyazı Antik Tiyatrosu kazılarında sona gelindi. Tiyatronun Helenistik Dönem kökenli olduğunu ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde ciddi bir renovasyon geçirdiğini belirten kazı başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) Prof. Dr. Derya Şahin, "O yüzden ayakta kalan yapıların büyük bir bölümü, Roma Dönemi'ne tarihlenebiliyor. Bu tiyatronun özelliği süreç içerisinde çok tahrip olması ama oturma sıralamalarında yaklaşık 44 tanesinin günümüze kadar gelebilmesi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Orta Çağ Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında son işlemler yapılıyor. Helenistik Dönem'den kalma ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yenilenen antik tiyatrodaki kazılar, bu yıl içinde tamamlanacak.

'CİDDİ RENOVASYON GEÇİRMİŞ'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin, tiyatronun Helenistik dönem kökenli olduğunu ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde ciddi bir renovasyon geçirdiğini belirterek, "Özellikle tiyatroya baktığımızda aslında burası Helenistik Dönem orijinli bir tiyatro. Ama milattan sonra 2'nci yüzyılın başında, yaklaşık 117-138 yılları arasında, İmparator Hadrianus döneminde ciddi bir renovasyon geçirmiş, deprem ardından. O yüzden ayakta kalan yapıların büyük bir bölümü, Roma Dönemi'ne tarihlenebiliyor. Bu tiyatronun özelliği süreç içerisinde çok tahrip olması ama oturma sıralamalarında yaklaşık 44 tanesinin günümüze kadar gelebilmesi" dedi.

5 BİN KAPASİTELİ BÜYÜK TİYATRO

Döneminde 5 bin kapasiteli büyük bir tiyatro olduğunu belirten Şahin, "Biz plan şemasını özellikle hava fotoğraflarından tam olarak tespit edebiliyoruz. 'D' formlu bir Roma tiyatrosu. Orkestrasının etrafı parapet duvarlarıyla çevrilmiş. Zamanında 5 bin kişiye yakın oldukça büyük oturma kapasitesi olan bir tiyatro. Biz bunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri hem de sağ olsunlar 2021 yılının başından beri Nilüfer Belediyesi'nin sponsorluğunda büyük destekleriyle devam ettiriyoruz" diye konuştu.

SIRADA RESTORASYON VAR

Çalışmalara 2021 yılında başladıklarını belirten Prof. Dr. Derya Şahin, "Şu an kazı çalışmalarımız neredeyse bitti. Bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Bundan sonraki proje alanında Segesta Sözleşmesi ve uluslararası tüzüklere göre uygun bir şekilde restore edilip, yine gösteri mekanı olarak kullanılabilmesini sağlamak olacak. Yani bundan sonrası restorasyon, rekonstrüksiyon gibi uygulamalar için çalışmalar olacak" dedi.

'BİR AÇIK HAVA ORTAMI OLUŞTURABİLİRİZ'

Kazı alanını ziyaret ederek Prof. Dr. Derya Şahin'den bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, antik tiyatroyu restore ederek, yeniden bir yaşam ve kültür sanat alanı haline getirmek istediklerini söyledi. Şadi Özdemir, antik tiyatronun zamanında 5 binden fazla kişiyi ağırlayabildiğini belirterek, "Mevcut halini koruyarak restorasyon çalışması yaptığımızda, burada bir açık hava ortamı oluşturabiliriz. Kültürel ve arkeolojik etkinlikler, öğrencilerin gelip çalışmaları gözlemlemesi, atölye kullanımı gibi faaliyetler düzenlenebilir. Umarız kısa süre içerisinde bu süreci tamamlayarak, belki de Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde güzel kültür sanat etkinliklerini hep birlikte yaşayabiliriz" diye konuştu. Gölyazı'nın yaşamın ve kültürün iç içe geçtiği en güzel bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, "Nilüfer'in tarihi tarafı yeterince bilinmiyor. Yeni bir şehir olarak bilinse de milattan öncesine giden çok sayıda yerimiz bulunmakta. Gölyazı ve Misi gibi tarihi ve kültürel miras açısından çok değerli yerlerimiz var dedi.

BÖLGEYE KAPSAMLI TURİZM VİZYONU

Başkan Şadi Özdemir, Gölyazı'nın turizm potansiyelini artırmak için kapsamlı projeler planladıklarını açıkladı. Gölyazı, Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy'ü bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Şadi Özdemir, "Bu bölgelerde başka projeler düşünüyoruz. Daha iyi yeme içme standardı da sunabileceğimiz seyir tepeleri, paraşüt tesisleri, yürüyüş alanlarımız, bisiklet yarışları, otoparklar, göl kenarlarında buradaki teknelerin oraya gidip gelmesini sağlayacak mekanlar oluşturma çalışmalarımız var. Ayvaköy'de dijital köy yapmak istiyoruz. Orayı da dijital köy yaptığımız zaman dünyadaki dijital göçebelerin gelebileceği ortam oluşturmak istiyoruz. Yine orada Ayvaini Mağara'mız var. Ben içine girmedim ama 4,5 kilometre kadar botla gezilecek bir ortamı var. Mustafakemalpaşa'dan çıkıyor. Girişi-çıkışı çok zor. Ancak profesyonel mağaracılar girebiliyor. Onu da Valimizle konuştuk. O bölüm, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait. Sağ olsun Sayın Valimizin de desteğiyle bize tahsis edilmesi sağlandı. Bürokratik süreç tamamlandığında, herkesin güvenle ziyaret edebileceği bir ortam oluşturacağız" diye konuştu.

TARIM VE TURİZM BİRLİKTE GELİŞECEK

Tüm bu çalışmaların temel amacının Gölyazı halkının sürdürülebilir bir yaşam standardına kavuşması olduğunu vurgulayan Özdemir, "Tarım ve turizmi bir arada düşünmek gerekiyor. Bölgede siyah incir, zeytin gibi çok kaliteli tarım ürünleri bulunmaktadır. Umarız halkımız tarımdan vazgeçmez, tarım yeniden harekete geçer ve tarım dışına düşmüş genç nüfus yine tarıma yönelir" dedi.

