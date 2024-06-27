Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Alperen Karadaş, Hakkari'ye tayin oldu

Hakkari'ye tayini çıkan Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Alperen Karadaş, kurumlara ve esnafa veda ziyaretlerinde bulundu.

Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığına tayin olan Karadaş, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Arık, özverili çalışmalarından dolayı Karadaş'a başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerinde kolaylıklar diledi.

Karadaş, kurum ve daire müdürleri ile esnafı da ziyaret etti.