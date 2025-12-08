Bilecik'te "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu aparatı ele geçirildi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir aracın sürücüsünü durdurdu. Yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, üç kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Gölpazarı-Vezirhan kara yolu Beşevler Mahallesi yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptığı sırada bir araç sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Karaağaç köyü yol ayrımında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, şoför koltuğunun ayak paspası kısmında uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Ekipler, sürücü E.C. (25) ile araçta bulunan A.E.T. (19) ve İ.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel