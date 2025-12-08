Haberler

Bilecik'te "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu aparatı ele geçirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir aracın sürücüsünü durdurdu. Yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, üç kişi gözaltına alındı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Gölpazarı-Vezirhan kara yolu Beşevler Mahallesi yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptığı sırada bir araç sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Karaağaç köyü yol ayrımında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, şoför koltuğunun ayak paspası kısmında uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Ekipler, sürücü E.C. (25) ile araçta bulunan A.E.T. (19) ve İ.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
