Gölova'da Yürüyüş Yolu Projesi Devam Ediyor

Sivas'ın Gölova ilçesinde yürüyüş yolu yapımı sürüyor.

Kaymakamlığı ve belediye işbirliğiyle Gölova Gölü kenarında hayata geçirilen yürüyüş yolu projesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, yürüyüş yolu kenarına fidan dikimi yapıldı.

Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Doğayla iç içe bir ortam sunacak projemizin yürüyüş yolu tamamlandığında hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin uğrak noktası olmasını bekliyoruz." dedi.