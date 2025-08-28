Gölhisar'da Otomobil Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir otomobilin çarptığı 20 yaşındaki yayaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Veli K. (41) idaresindeki 35 CCA 176 plakalı otomobil, Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şafak S.'ye (20) çarptı.
Kazada Şafak S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Şafak S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yayanın yola koşarak çıktığı görüldü.