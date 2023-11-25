Gölcük'te Otomobil ve TIR Çarpışması Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken önce otomobilin ardından da TIR'ın çarptığı Tuğçe Altuntaş (14) toprağa verildi. İbrahim Altuntaş, cenazede kızının tabutunu okşayarak gözyaşı döktü.

Kaza, dün 21.00 sıralarında D-130 kara yolunun Halıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uğur K. yönetimindeki 20 BDC 35 plakalı otomobil, dersten çıkıp eve gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe Altuntaş'a (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız o sırada seyir halindeki Ercan Z. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından her iki sürücü gözaltına alındı.

Tuğçe Altuntaş bugün ilçedeki Halıdere Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Halıdere Mezarlığı'na defnedildi. Tuğçe Altuntaş'ın acılı babası, Halıdere Spor Kulübü Başkanı İbrahim Altuntaş cenazede güçlükle ayakta durdu. Tabutun başından ayrılmayan Altuntaş, kızının tabutunu okşayarak gözyaşı döktü. Serpil-İbrahim Altuntaş çiftinin kızları cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)