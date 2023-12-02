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Gölcük'te çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. İçerisinde elektronik eşyaların bulunduğu iş yerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kavaklı Mahallesi 82. Sokak'ta bulunan Mustafa Güngör'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçerisinde elektronik eşyaların bulunduğu iş yerindeki yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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