Apartman dairesinde çıkan yangında evli çift dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında M.E.K. ile eşi S.K. dumandan etkilendi. İtfaiye tarafından binadan çıkarılan çift hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin mutfak kısmında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın merdiveniyle M.E.K. ile eşi S.K. isimli kadını, daireden çıkardı. Dumandan etkilenen M.E.K. ve S.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.