Haberler

Apartman dairesinde çıkan yangında evli çift dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında evli çift dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında M.E.K. ve eşi S.K. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında M.E.K. ile eşi S.K. dumandan etkilendi. İtfaiye tarafından binadan çıkarılan çift hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin mutfak kısmında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın merdiveniyle M.E.K. ile eşi S.K. isimli kadını, daireden çıkardı. Dumandan etkilenen M.E.K. ve S.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3