Gölcük Skate Park'ın Adı Mattia Ahmet Minguzzi Oldu

Kocaeli'deki Gölcük Skate Park'a, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın isminin "Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen günlerde Kocaeli'ye gelen Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin talebi üzerine parkın isminin değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, anne Minguzzi'nin isteğine kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Ahmet Minguzzi'nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak. Gölcük Skate Parkı'nın adını 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park' olarak değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi de oğlunun isminin parka verilecek olmasından memnun olduğunu belirterek, Büyükakın'a Ahmet ve diğer çocuklar için teşekkür etti.