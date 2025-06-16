Gölbaşı Ortaokulu'nda Öğrenci ve Velilerle Gözleme Etkinliği

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gölbaşı Ortaokulunca düzenlenen etkinlikte öğrenci ve veliler, öğretmenlerle gözleme yaptı.

Okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve birlikte üretme kültürünü pekiştirmek amacıyla organize edilen etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte öğrenci, veli ve öğretmenler, el birliğiyle gözleme yaptı.

Gölbaşı Ortaokul Müdürü Çetin Kuşçu, velilerle kaynaşmak ve çocuklara birlikte üretme bilincini aşılamak amacıyla etkinliği yaptıklarını dile getirerek, emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti.