Gölbaşı'nda Kar Manzaraları ve Vahşi Hayat

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Eymir ve Mogan Gölü'nün bulunduğu ilçe, beyaz örtüyle kaplandı.

Ayı yavrusu ile anneleri cep telefonu kamerasında

Beypazarı ile Kıbrısçık arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun kenarında anne ayı ile yavruları görüldü.

Ayı yavrularını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Yaman, yolda ilerlerken iki ayı yavrusu gördüğünü belirterek, "Yavrulardan biri çam ağacına tırmanıyordu, diğeri ise aracın sesinin duyunca kaçmaya çalıştı. Az ileride anne ayı da yolun kenarındaydı, muhtemel yavrularını bekliyordu." ifadesini kullandı.

Beypazarı'nda kar altında yılkı atları görüntülendi

İlçenin 1650 rakımlı Nallıkaşı ve Ahlatlık bölgelerinde sürü halinde yaşayan yılkı atlarının karlı alanda otlamaya çalıştıkları görüldü.

Yılkı atlarını gözlemleyen Hasan Kaya, yılkı atlarının bu yıl oldukça çoğaldıklarını dile getirerek, "Yılda durarak yayılan atların fotoğrafını çektik. Gerçekten çok güzeller." dedi.