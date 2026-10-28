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Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde çelenk sunma töreni düzenlendi

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Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde çelenk sunma töreni düzenlendi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Kaymakamlığınca çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığınca düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşmalar yapıldı.

Törene, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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