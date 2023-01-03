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Göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı! Bölgeye gelen ekipler hemen koruma altına aldı

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Göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı! Bölgeye gelen ekipler hemen koruma altına aldı

Bursa'da İznik Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle birlikte 2,5 metre uzunluğundaki tarihi sütun ortaya çıktı. Üzerinde yazılar olduğu belirlenen sütun, sahile gelen ekipler tarafından koruma altına alındı.

İznik Gölü'nün Gölyaka Mahallesi'ndeki kıyısında 2,5 metre uzunluğunda, üzerinde yazılar olan bir sütun ortaya çıktı. Bölge halkı, durumu muhtarlığa bildirdi. Sütunun incelenmesi için Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı

KORUMA ALTINA ALINDI

Sahile gelen ekipler, ön incelemede sütunun tarihi özellikler taşıdığını belirledi. Koruma altına alınan sütunun, hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.

Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı

Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İznik Gölü Bursa Güncel Haberler

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