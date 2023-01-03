Göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı! Bölgeye gelen ekipler hemen koruma altına aldı Güncel Haberler Bursa'da İznik Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle birlikte 2,5 metre uzunluğundaki tarihi sütun ortaya çıktı. Üzerinde yazılar olduğu belirlenen sütun, sahile gelen ekipler tarafından koruma altına alındı. İznik Gölü'nün Gölyaka Mahallesi'ndeki kıyısında 2,5 metre uzunluğunda, üzerinde yazılar olan bir sütun ortaya çıktı. Bölge halkı, durumu muhtarlığa bildirdi. Sütunun incelenmesi için Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne bilgi verildi. KORUMA ALTINA ALINDI Sahile gelen ekipler, ön incelemede sütunun tarihi özellikler taşıdığını belirledi. Koruma altına alınan sütunun, hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İznik Gölü Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı! Bölgeye gelen ekipler hemen koruma altına aldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.