Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş

Göksu Nehri'nin Turkuaz Güzelliği Kış Aylarında da Göz Kamaştırıyor

Göksu Nehri'nin Turkuaz Güzelliği Kış Aylarında da Göz Kamaştırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, Konya ve Karaman'dan geçerek Mersin'in Silifke ilçesine ulaşan yaklaşık 260 kilometre uzunluğundaki Göksu Nehri, etkileyici turkuaz rengiyle kış aylarında doğaseverleri büyülüyor. Tarihi Bıçakçı köprüsüyle birleştiği noktada, hem doğa hem de tarihseverleri bir araya getiriyor.

Göksu Nehri turkuaz rengiyle görenleri kış aylarında da büyülüyor.

Antalya, Konya, Karaman'dan geçerek Mersin'in Silifke ilçesinden Akdeniz'e dökülen yaklaşık 260 kilometre uzunluğundaki Göksu Nehri, turkuaz rengiyle doğaseverler için güzel görüntüler oluşturuyor.

Karaman merkeze 45 kilometre mesafedeki Bucakkışla köyü sınırlarından da geçen nehir, 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen tarihi Bıçakçı köprüsüyle birleştiği noktada doğa ve tarihseverleri de bir araya getiriyor.

Uzun yolculuğu sırasında geçtiği alanlara hayat veren Göksu, kanyonlarda oluşturduğu manzaralarla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer sunuyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
img

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.