Göksu Nehri'nin Turkuaz Güzelliği Kış Aylarında da Göz Kamaştırıyor
Antalya, Konya ve Karaman'dan geçerek Mersin'in Silifke ilçesine ulaşan yaklaşık 260 kilometre uzunluğundaki Göksu Nehri, etkileyici turkuaz rengiyle kış aylarında doğaseverleri büyülüyor. Tarihi Bıçakçı köprüsüyle birleştiği noktada, hem doğa hem de tarihseverleri bir araya getiriyor.
Göksu Nehri turkuaz rengiyle görenleri kış aylarında da büyülüyor.
Antalya, Konya, Karaman'dan geçerek Mersin'in Silifke ilçesinden Akdeniz'e dökülen yaklaşık 260 kilometre uzunluğundaki Göksu Nehri, turkuaz rengiyle doğaseverler için güzel görüntüler oluşturuyor.
Karaman merkeze 45 kilometre mesafedeki Bucakkışla köyü sınırlarından da geçen nehir, 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen tarihi Bıçakçı köprüsüyle birleştiği noktada doğa ve tarihseverleri de bir araya getiriyor.
Uzun yolculuğu sırasında geçtiği alanlara hayat veren Göksu, kanyonlarda oluşturduğu manzaralarla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer sunuyor.