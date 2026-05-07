Gökhan Böcek ofisteyken, 4 kez para getirip bırakmış

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu, 41 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen akaryakıt istasyonu çalışanı Erdal Z., patronunun isteği üzerine farklı zamanlarda 4 kez para getirdiğini, her seferinde Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ofiste olduğunu söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ve 'Haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DURUŞMADA ÜÇÜNCÜ GÜN

3'ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş, duruşma salonunda hazır bulundu. SEGBİS ile tanıklar dinlendi.

Akaryakıt istasyonu sahibi Emin Kemal H.'nin şirketinin finans bölümünde çalışan tanık Erdal Z., "23 yıldır finans yöneticisiyim. Yerel seçimler öncesi Emin Kemal H., 1 milyon TL nakit ile 1 milyon TL'lik yakıt kartı çıkarmamı istedi. Gökhan Böcek ofisteydi, para ile yakıt kartını ofise bıraktım. Emin Bey, yine yıl sonuna doğru beni aradı, 600 bin TL istedi. Gökhan Böcek yine oradaydı, bırakıp çıktım. 3-4 gün sonra yine 400 bin TL istendi, Gökhan Böcek varken masaya bırakıp çıktım. Bir miktar dolar istedi, bir zarf içerisine koydum. Emin Bey ve Gökhan Böcek oturuyorlardı, masaya bırakıp çıktım. İçeride çok kısa süre kaldığım için paraların ne amaçla gittiğini bilmiyorum" diye konuştu.

'ESKİ BİR DAİREYDİ HIZLI ONARILMASI İSTENDİ'

Muhittin Böcek'e ait evin tadilatını yapan tanık Timurhan T., "2024 yılı Kasım ayında Ali A.'nın yanına gittim. Limanda bir dairesi olduğunu ve tadilat yaptırmak istediğini söyledi. Ben de müsait olduğumu söyleyerek, kabul ettim. Fiyat teklifini ilettim, ufak bir pazarlık yapıp anlaştık. 1,5 milyon TL bedelle anlaştık. Önden 1 milyon TL'sini istedik. 3 ay içinde bitirip teslim ettik. Eski bir daireydi, hızlı şekilde onarılması istendi. Ben tüm konuları Ali A. ile görüştüm. Paranın çoğunu elden aldım, 200 bin TL'si bankadan geçti. Evin asıl sahibini sonradan öğrendik. Abim Serkan T. bilmiyordu, ben söyledim" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYIM, TADİLATLARLA UĞRAŞAMAM'

Evin tadilatının yapılacağını Serkan T.'ye söylediğini, Ali A.'nın bu durumu bilmediğini aktaran Muhittin Böcek, "O dönem Genel Sekreter Yardımcımız Serkan T., bir sitenin de şantiye şefiydi, tadilat ile ilgili her şeyi ona söylerdim. Ben Ali A. ile hiç konuşmadım. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıyım, tadilatlarla uğraşamam. Kendi şahsımla ilgili faturasını keser, her zaman öderim. Serkan biliyordu, Timurhan'a söylememiş mi" dedi. Böcek'in sözleri üzerine Timurhan T., daire tadilatını Ali A.'dan öğrendiğini, Serkan T.'nin bilmediğini yineledi. Duruşmada, tutuksuz tüm sanıkların savunmaları da alındı. Tutuklu 3 sanık ile avukatları ise savunmalarını yarın yapacak.

DELİLLER DEĞERLENDİRİLDİ

Tanık ifadelerinin ardından deliller değerlendirildi. Dosyada adı geçen kuyumcu ve döviz firmalarının, Zeynep Kerimoğlu ve Gökhan Böcek'in yaptığı işlemlerde MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yapmadığı rapora yansıdı. Muhittin Böcek'in sağlık raporlarında cezaevi koşullarında kalmasını engelleyecek bir durum olmadığı ifade edildi. Savcılık ara mütalaasında, tutuklu sanık Fazlı Ateş'in tahliyesine, sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı