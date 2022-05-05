Gökçel'den TMO'ya: "Bir An Önce Fiyatları Açıklamalı. Çiftçiyi Kurtaracak Bir Fiyat Olmazsa Önümüzdeki Yıl 10 Liraya Buğday İthal Etmek Zorunda...

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'de hububat üretimi yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce hububat alım fiyatını açıklaması gerektiğini belirten Gökçel, "Aksi takdirde eğer çiftçiyi kurtaracak bir fiyat olmazsa çiftçi önümüzdeki yıl hububat ekmez ve biz 10 liraya buğday ithal etmek zorunda kalırız. Bu da 84 milyon vatandaşımızın ekmeğe, makarnaya, una ulaşamaması anlamına gelir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'de hububat üretimi yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Gökçel'in sezonun nasıl olduğunu sorduğu çiftçi, "Bu sezon berbat, gübre atamadık. Başakları görüyorsunuz; çoğunun içi boş gübre atılmadığından dolayı. Gördüğünüz gibi renkleri şimdiden sarardı; boy hiç yok, durum ortada" diye konuştu.

Gökçel, TMO'nun hububat alım fiyatı ile ilgili beklentilerine yönelik sorusuna ise çiftçi, "Beklentimiz elbette yüksek ama bilmiyoruz. Açıklanması lazım bir an önce, bizde ona göre elimizden geleni yapacağız. Masrafı çok, biliyorsunuz mazot fiyatları uçtu, gübre atamadık ortada durum" dedi.

Cengiz Gökçel, TMO'nun hububat alımına ilişkin şöyle konuştu:

"ARPANIN TONUNA 6 BİN 500 LİRA, BUĞDAYIN TONUNA 7 BİN 500 LİRA GİBİ BİR FİYAT AÇIKLANMASI GEREKİYOR"

"Umuyorum ki mayıs ayının son haftası gelmeden Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçimizi koruyacak bir fiyat açıklar. Özellikle, arpanın tonuna 6 bin 500 lira, buğdayın tonuna 7 bin 500 lira gibi bir fiyat açıklanması gerekiyor. Çünkü nisan ayında 210 bin ton buğday ithal edildi, tonu 447 dolardan. Dolayısıyla, eğer biz seneye çiftçilerimizin hububat üretiminde kalıp, buğday, arpa üretmesini istiyorsak mutlaka buğdayın kilosunu 7,5 lira, arpanın kilosunu 6,5 lira fiyat açıklamalı.

"ÇİFTÇİYİ KURTARACAK BİR FİYAT OLMAZSA ÖNÜMÜZDEKİ YIL HUBUBAT EKMEZ VE BİZ 10 LİRAYA BUĞDAY İTHAL ETMEK ZORUNDA KALIRIZ"

Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları açıklamalı. Çiftçi de önünü görerek ürününü hasat ettiğinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de ürününü vermeli. Aksi takdirde eğer çiftçiyi kurtaracak bir fiyat olmazsa çiftçi önümüzdeki yıl hububat ekmez ve biz 10 liraya buğday ithal etmek zorunda kalırız. Bu da 84 milyon vatandaşımızın ekmeğe, makarnaya, una ulaşamaması anlamına gelir. Buradan yetkilileri uyarıyorum, toprak mahsulleri ofisi mutlaka buğdayın kilogram fiyatını 7,5 lira, arpanın kilogram fiyatını da 6,5 lira olarak açıklayıp, hasat edilen mahsulleri almalı."