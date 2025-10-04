Gökçeada'nın Su Sıkıntısı ve Çevresel Sorunlarına Çözüm Arayışları

Türk Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV) "Bütün Yönleriyle Gökçeada Sempozyumu"nda, adanın su sıkıntısı ve çevresel sorunlarına ilişkin çözümler ele alındı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gökçeada, 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen sempozyum kapsamında bilim insanları ve uzmanları ağırladı.

Sempozyum Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve vakfın işbirliğiyle 100'ü aşkın kişinin katılımıyla yapıldı.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, açılış konuşmasında, Vakfın 1999 yılında Gökçeada Sualtı Parkı'nı kurduğunu belirtti.

Öztürk, buranın Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan ilk park olduğuna dikkati çekerek 25 yıl boyunca onlarca bilim insanının adada görev aldığını vurguladı.

Gökçeada'nın her yönüyle incelenmesi gereken bir değer olduğunun altını çizen Öztürk, "Disiplinler arası bilimsel işbirliğinin Gökçeada ve benzeri ekosistemler için sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gökçeada için çalışmaya devam edeceğiz. En büyük amacımız sonraki nesillere kristal parlaklığında, temiz, plastiksiz ve bol balıklı denizler bırakmak. Diğer kurumların da bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda, Gökçeada'da arkeolojik kazı çalışmaları başlatarak öncülük eden ve adada 28 yıl görev yapan Prof. Dr. Halime Hüryılmaz ile İÜ Su Ürünleri Fakültesi Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi'nde yöneticilik yapan Dr. Tuncer Ulutürk'e plaket takdim edildi. Ulutürk'ün plaketini, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Türk yolcu gemilerinde çalışan ilk Türk kadın denizci olan kızı, Esra Ulutürk Dinç teslim aldı.

Sempozyumda arkeoloji, balıkçılık, deniz ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik, tarım, turizm, kültürel miras ve toplumsal yaşam konuları ele alındı.

Su sıkıntısının, ada yaşamı ve tarımsal üretim için kritik bir sorun olarak gündeme getirildiği sempozyumda, bilim insanları bu konuda sürdürülebilir çözümlerini önerdi.

Bilim insanları, adanın organik tarım ve çevre dostu üretim potansiyeli, ekoturizme elverişli yapısı, çok kültürlü yaşam mirası, zengin deniz ve kara ekosistemlerini çeşitli sunumlarla aktarıp gelişim modellerini paylaştı.

Sempozyumun ardından hazırlanacak sonuç bildirisi, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Bildiri, hem mevcut sorunlara hem de sürdürülebilir gelişim fırsatlarına dair yol haritası sunacak.