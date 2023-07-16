Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Gökçeada'daki yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Dereköy'deki Marmaros mevkiinde dün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.

Gökçeada ilçesi Dereköy Marmaros mevkiinde dün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Havadan ve karadan başlatılan müdahalede 7 gündüz, 2 gece helikopteri olmak üzere 9 helikopter, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 2 treyler, 18'i teknik personel olmak üzere 98 personel ile yangına müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile çevre bölgelerden takviyeler yangın bölgesine gönderildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotla arazözler ve orman işçileri adaya ulaştırıldı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonrası ormanlık alandaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bozuk arazideki otluk alanda yangın gece boyu devam etti. Ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin yanı sıra, gece görüşlü 2 helikopter ile sabaha kadar yangına müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava araçları yangına yoğun bir şekilde müdahale etti. Havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren müdahalenin ardından saat 08.30 sıralarında Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.