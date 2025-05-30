Gökçeada'da Deniz ve Kıyı Temizliği Yapıldı

Gökçeada'da Deniz ve Kıyı Temizliği Yapıldı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz ve kıyı temizliği gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar çevre koruma farkındalığı oluşturmak için temizlik yaptı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

Kuzu Limanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar çevreyi korumaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde ve kıyı bölgesinde temizlik yaptı.

Sahil Güvenlik 903 Komutanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaya Deniz Polisi, dalgıçlar ile çok sayıda vatandaşın yanı sıra Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Ömer Şahin katıldı.

Yapılan temizlikte kıyı ve denizden çok sayıda çöp ve atık çıkarıldı.

Etkinliğe katılım sağlayanlara tören sonunda sertifika verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
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