Gökçe Gökçen: "Tom Barrack ve Trump Yönetimi İyi Bilsin Ki Türkiye Sömürge Valisi Dayatılacak Bir Ülke Değildir"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tom Barrack ve Trump yönetimi iyi bilsin ki Türkiye sömürge valisi dayatılacak bir ülke değildir. Muhalefetsiz antidemokratik bir rejim dayatılacak bir ülke hiç değildir. Türkiye’ye de Orta Doğu halklarına da bu şekilde hakaret edemezsiniz. Venezuela’da, İran’da, Filistin’de uluslararası hukuku ihlal edenlerin dünyaya verebilecekleri hiçbir ders yoktur. İran’da kız çocuklarının kanı üzerine bir demokrasi inşa edilemez. Filistin’de çocukların kanı üzerine bir barış hikayesi yazılamaz. Böyle bir ikiyüzlülükle bu mümkün değildir" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tom Barrack ve Trump yönetimi iyi bilsin ki Türkiye sömürge valisi dayatılacak bir ülke değildir. Muhalefetsiz antidemokratik bir rejim dayatılacak bir ülke hiç değildir. Türkiye'ye de Orta Doğu halklarına da bu şekilde hakaret edemezsiniz. Venezuela'da, İran'da, Filistin'de uluslararası hukuku ihlal edenlerin dünyaya verebilecekleri hiçbir ders yoktur. İran'da kız çocuklarının kanı üzerine bir demokrasi inşa edilemez. Filistin'de çocukların kanı üzerine bir barış hikayesi yazılamaz. Böyle bir ikiyüzlülükle bu mümkün değildir" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Ursula von der Leyen'in ve Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin konuşma yaptı. Gökçen, şunları söyledi:

"Bugün sözde demokratik dünyadan gelen iki açıklama hakkında konuşacağım. Öncelikle iki gün önce Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında cahilliğine tanıklık ettik. Ursula von der Leyen, Türkiye'yi Rusya ve Çin'le aynı yere koyarak tehdit ilan etti. Türkiye Avrupa Birliğine aday bir ülkedir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir. Evet, antidemokratik bir rejimle yönetiliyor. Ama bu rejimin ve bu hükümetin en yakın dostu tam olarak bu pragmatik ve ilkesiz siyasetçilerdir. Von der Leyen'e 'Türkiye hükümeti işimize yarar' diyerek karşı çıkanların da diğerlerinden farkı yok. Sadece bir hükümet kullanışlı diye insan hakları ihlallerine gözlerini yuman Avrupa Birliği, başarısızlığa mahkumdur. Güvenliğin tehdit edildiği bir dünyada ve insan hakları sisteminin sürekli sorgulandığı bir yerde basit bir şeyi hatırlatmak gerekiyor: ya prensiplerinizi seçersiniz ya da gücü yeten kendi düzenini yaratır."

İkinci olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack skandal bir açıklama yaptı. Türkiye'nin dahil olduğu bölgeyle ilgili konuşurken 'Monarşiler bu ülkelere daha uygundur' ve 'Demokrasiye göre otoriter rejimler buraya daha uygundur' dedi. Trump yönetiminin bir şeyi anlaması gerekiyor. Türkiye'de Cumhuriyet ve demokrasi, büyük fedakarlıklarla kazanıldı. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk parlamentoyu 106 yıl önce, savaş sırasında açtı. Dün 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik Bayramı'mızı kutladık. Atatürk bu sembolik günü tüm dünya çocuklarına armağan etti. Tom Barrack ve Trump yönetimi iyi bilsin ki Türkiye sömürge valisi dayatılacak bir ülke değildir. Muhalefetsiz antidemokratik bir rejim dayatılacak bir ülke hiç değildir. Türkiye'ye de Orta Doğu halklarına da bu şekilde hakaret edemezsiniz. Venezuela'da, İran'da, Filistin'de uluslararası hukuku ihlal edenlerin dünyaya verebilecekleri hiçbir ders yoktur. İran'da kız çocuklarının kanı üzerine bir demokrasi inşa edilemez. Filistin'de çocukların kanı üzerine bir barış hikayesi yazılamaz. Böyle bir ikiyüzlülükle bu mümkün değildir. Konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle noktalıyorum: Yurtta barış, dünyada barış."

Kaynak: ANKA
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı

Zabıtalar bebek beklerken, arabadan bambaşka bir şey çıktı
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı

Zabıtalar bebek beklerken, arabadan bambaşka bir şey çıktı
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Katil hakim karşısında! Mağdurlar istedi, duruşma böyle devam etti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın