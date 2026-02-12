Haberler

CHP'li Gökçe Gökçen'den Numan Kurtulmuş'a: Anayasayla İlgileniyorsa Can Atalay Kararını Uygulasın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP'ye yönelik 'anayasa' eleştirisine yanıt vererek, Can Atalay'ın durumunu gündeme getirdi ve Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te dün yaşanan olaylar üzerinden CHP'ye yönelttiği eleştiriye,  "Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir" diyerek yanıt verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün TBMM'de yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan olaylar üzerinden CHP'ye "Anayasa'ya aykırı" eleştirisinde bulundu. Kurtulmuş'a yanıt veren Gökçen, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir. Can Atalay, depremin yaralarını sarmaya çalışan Hataylıların iradesiyle milletvekili seçilmiş, tüm partilerin uzlaşmasıyla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçilmiş, ancak anayasanın askıya alınması sebebiyle görevini bir gün bile yapamamıştır. Bu durum sadece Hataylıları ya da sadece seçmenleri değil, başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere anayasa üzerine yemin etmiş herkesi ilgilendirmektedir. Hatırlayalım ki Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi, mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılmıştır. Yapılması gereken, TBMM Başkanlığının Hatay milletvekilinin statüsünü iade etmesi, yani bir idari işlemden ibarettir."

Kaynak: ANKA / Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu