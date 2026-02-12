CHP'li Gökçe Gökçen'den Numan Kurtulmuş'a: Anayasayla İlgileniyorsa Can Atalay Kararını Uygulasın

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te dün yaşanan olaylar üzerinden CHP'ye yönelttiği eleştiriye, "Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir" diyerek yanıt verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün TBMM'de yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan olaylar üzerinden CHP'ye "Anayasa'ya aykırı" eleştirisinde bulundu. Kurtulmuş'a yanıt veren Gökçen, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir. Can Atalay, depremin yaralarını sarmaya çalışan Hataylıların iradesiyle milletvekili seçilmiş, tüm partilerin uzlaşmasıyla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçilmiş, ancak anayasanın askıya alınması sebebiyle görevini bir gün bile yapamamıştır. Bu durum sadece Hataylıları ya da sadece seçmenleri değil, başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere anayasa üzerine yemin etmiş herkesi ilgilendirmektedir. Hatırlayalım ki Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi, mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılmıştır. Yapılması gereken, TBMM Başkanlığının Hatay milletvekilinin statüsünü iade etmesi, yani bir idari işlemden ibarettir."