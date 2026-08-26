Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı ve Örgütlenme Uzmanı Tutuklandı: 'Bu Direniş Cezalandırılmaya Çalışılıyor'

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasının ardından konuşan sendika avukatı Mürsel Ünder, "Yoksullar için mücadele eden, yoksullarla birlikte hareket eden herkes bugün bir yargı sopasıyla ıslah edilmeye çalışılıyor. Eğer bu bir ıslah tedbiri gibi algılanacaksa, ıslah olunacak bir durum yok. Yargı pratiğinin kendisi açısından utanç verici bir tablo içerisinde yaşıyoruz" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sendikanın avukatı Mürsel Ünder, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Ünder, Başaran Aksu'nun maden işçilerine selam gönderdiğini belirterek, "Başaran arkadaş bütün madenci arkadaşlara sevgilerini, selamlarını yolladı. 'Direndik, kazandık' dedi. 'Holdingçileri üzdük, holdingçileri üzmeye devam edeceğiz' dedi. Sizleri çok sevdiğini söyledi" diye konuştu.

"YARGI PRATİĞİNİN KENDİSİ AÇISINDAN UTANÇ VERİCİ BİR TABLO"

Ünder, Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Yoksullar için mücadele eden, yoksullarla birlikte hareket eden herkes bugün bir yargı sopasıyla ıslah edilmeye çalışılıyor. Eğer bu bir ıslah tedbiri gibi algılanacaksa, ıslah olunacak bir durum yok. Yargı pratiğinin kendisi açısından utanç verici bir tablo içerisinde yaşıyoruz" dedi.

"BU SORUŞTURMANIN NEDEN BAŞLATILDIĞINI BİLİYORUZ"

Madencilerin sürdürdüğü hak mücadelesinde büyük ölçüde sonuç alındığını söyleyen Ünder, ödemelerin yapılmasının ardından eylemin sona erdirileceğini belirtti. Ünder, soruşturmanın Çakır ve Aksu'nun geçmiş yıllardaki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek başlatıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz bu soruşturmanın neden başladığını, neden başlatıldığını biliyoruz. Bu mücadelenin, görüşmelerin kritik aşamalarında uydurma bir gerekçeyle 2022'den 2026'ya kadar olan çeşitli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi ve bu sosyal medya paylaşımlarında da halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiklerine dair bir iddia üzerine bu soruşturma başlatıldı.

Biz bu soruşturmanın gerçek amacının bununla hiçbir şekilde ilgisinin olmadığını; yıllar boyunca bedenleri parçalanmış, hayatlarını kaybetmiş, emekleri sömürülmüş Yıldızlar Holding'de çalışmış yüzlerce, binlerce işçinin hak arama mücadelesinin Türkiye kamuoyuna umut olmasından ve bu arkadaşların direnerek kazanmasından dolayı bunun bir ceza olduğunu biliyoruz. Bu bizi yıldıracak bir mesele değil."

Ünder, "Türkiye kamuoyunda kim ne derse desin, mahkeme zaptında ne yazarsa yazsın Başaran'ın da Gökay'ın da ne için tutuklandığını, kimin talimatıyla tutuklandığını herkes çok iyi bilir. Suçsuzluğunu ispat etmesi gereken işçiler değil, bizler değil, Başaran veya Gökay değil; bu kumpası kuran kişilerdir. Buna alet olmayacağız, bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞARAN'LA İLGİLİ ALTI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VAR"

Dosyaya konu edilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bilgi veren Ünder, Çakır'ın bir paylaşımında "Celali" ve "harami" karşılaştırması bulunduğunu, Aksu hakkında ise altı sosyal medya paylaşımının soruşturmaya konu edildiğini söyledi.

Ünder, Aksu'nun bazı paylaşımlarına ilişkin kısa süre önce de ifade verdiğini belirterek, "Ceza hukukunun zerresini uygulamış olsanız mükerrer yargılama diye bir şey var. Bu soruşturmayı açanlara söylüyorum; biraz zahmet edin, başka şeyler bulun. Başaran'la ilgili suç uydurmak istiyorsanız binlerce bulabilirsiniz. Azıcık emek harcayın, azıcık işinizi düzgün yapın. Kötülüğünüzü yapıyorsanız da kumpası kuruyorsanız da daha düzgün bir şekilde yapın" dedi.

Söz konusu paylaşımların grev yasaklarına, öğretmenlerin Ankara'daki eylemlerine yönelik yasaklara, bir borsa dolandırıcılığı iddiasına ve Yıldızlar Holding'in mal varlığına ilişkin eleştirileri içerdiğini aktaran Ünder, şöyle konuştu:

"Hiç avukat olmanıza gerek yok, hiç kanun bilmenize gerek yok, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesini bilmenize gerek yok. Bu söylenen şeylerle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri iddia edildi. Türkiye kamuoyunda bu kararı verenler ve soruşturmayı başlatanlar dışında kimse bunun böyle olmadığını düşünmez. Bu direniş cezalandırılmaya çalışılıyor. Başaran'ın ve Gökay'ın şahsında bu direniş cezalandırılmaya çalışılıyor. Bu bizim için bir onur nişanesidir, bütün işçi arkadaşlar için onur nişanesidir. Bu direnişle holdingleri de patronları da rahatsız etmeye devam edeceğiz."

"YARIN SAAT 11.00'DE BAKANLIK ÖNÜNDEYİZ"

Madencilerin haklarını almak için yürüttüğü mücadelede ödemelerin yapılması aşamasına gelindiğini belirten Ünder, yarın saat 11.00'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapacaklarını duyurdu.

Ünder, "Yarın zafer açıklamasıyla beraber, ödemelerin de hesabımıza geçmesiyle buradaki direnişi bitireceğiz. Yarın saat 11.00'de yine Bakanlık önündeyiz. Hem direnişin zaferini hem de Gökay'ın ve Başaran'ın tutuklanmasının öfkesini hep birlikte yaşayabilmek için tüm kamuoyunu Bakanlık önüne bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA