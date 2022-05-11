Gök'ten Kirişci'ye: AB Ülkeleri Tarafından İade Edilen Ürünler İç Pazarda mı Satışa Sunuldu?'

ANKARA (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AB ülkelerince zirai ilaç kalıntısı saptanarak Türkiye'ye iade edilen gıda ürünlerinin iç piyasaya sürüldüğü iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye "2021 yılında AB ülkeleri tarafından pestisit kalıntısı saptanması sebebiyle hakkında bildirimde bulunulan ve Türkiye'ye iade edilen ürün çeşitlerini ve miktarlarını açıklar mısınız? Söz konusu ürünlerin iç pazarda satışa sunulduğuna ilişkin iddialar doğru mudur" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Zehirsiz Sofralar Platformu'nun Türkiye kaynaklı gıda ürünlerinde limitlerin üzerinde veya yasaklı pestisit saptandığına ilişkin AB ülkelerinden 372 bildirim alındığına yönelik açıklamasını anımsatan Gök, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PARLAK BİR GELECEK HAYALİ KURMAMIZ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR"

"Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne erişimin AB ülkelerindeki gibi halka açılmasının gerekliliğinin altının çizen Zehirsiz Sofralar Platformu, pestisitlerin yol açtığı sağlık sorunlarının toplum sağlığını tehdit ettiğini belirtmektedir. Ülkemizde devam eden ekonomik kriz ve Covid-19 salgının yarattığı koşullar gıda güvenliğinin hayati önem taşıdığını yeniden göstermiştir. Dünya üzerinde kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri olan Türkiye gıda güvenliği ve arzında yaşadığı sorunları aşamadığı sürece çocuklarımız için parlak bir gelecek hayali kurmamız mümkün olamayacaktır" dedi.

Gök, şu sorulara yanıt istedi.

-2021 yılında AB ülkeleri tarafından pestisit kalıntısı saptanması sebebiyle hakkında bildirimde bulunulan ve Türkiye'ye iade edilen ürün çeşitlerini ve miktarlarını açıklar mısınız?

"İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN AKIBETİNİ AÇIKLAR MISINIZ"

-2021 yılında AB ülkeleri tarafından pestisit kalıntısı bulunması sebebiyle iade edilen ürünlerin akıbetini açıklar mısınız? Söz konusu ürünlerin iç pazarda satışa sunulduğuna ilişkin iddialar doğru mudur? Doğruysa satışa sunulan ürünlerin çeşitlerini ve miktarlarını açıklar mısınız?

-2021 yılında hakkında bildirimde bulunulan ürünlerimizin sayısının rekor seviyeye ulaşmasının sebepleri nelerdir?

-2021 yılında iade edilen ihraç ürünlerimizde ülkemizde kullanımı yasak olan maddelerin tespit edilmesi gıda güvenliği alanında ciddi açıklar bulunduğunu göstermiştir. Söz konusu açıkların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmaları açıklar mısınız?

-2022 yılının ilk 5 ayında pestisit kalıntısı bulunması sebebiyle Türkiye'ye iade edilen gıda ürünlerimizin çeşitlerini ve miktarlarını açıklar mısınız?

-Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne erişimin halka açılması ve gıda güvenliği alanındaki bilgilerin şeffaf olarak kamuoyuna açıklanmasına yönelik herhangi bir adım atılması düşünülmekte midir?

-Türkiye'den ihraç edilen ürünlerde yüksek oranlarda pestisit tespit edilmesi sebebiyle Avrupa Komisyonu ülkemizden ihraç edilen bazı ürünlerin daha sık analiz edilmesine karar vermiştir. Ülkemizin uluslararası platformda derinden sarsılan ticari itibarının yeniden kazanılmasına yönelik hangi çalışmalar yürütülmektedir?