Göçerlerin Zorlu Yolculuğu: Van'dan Nusaybin'e Uzanan Macera

VAN, Bitlis ve Erzurum gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş üzerinden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yaylalara giden göçerlerin zorlu yolculuğu başladı.

Van, Bitlis ve Erzurum'dan küçükbaşlarıyla yola çıkan göçerler, yaz aylarını serin bölgelerde, kış aylarını ise daha sıcak bölgelerde geçirebilmek için her yıl yüzlerce kilometre yol katediyor. Gercüş güzergahını kullanarak Nusaybin yaylalarına giden göçerler, yolculuk sırasında zaman zaman kara yolunu, zaman zaman da arazi ve dağlık alanları takip ediyor. Karayollarındaki araç trafiği, dağlık geçişlerdeki uçurumlar ve engebeli zemin nedeniyle göçerler, yılda yaklaşık 3 ayı yollarda geçiriyor.

'15 GÜN SONRA MACERA BİTECEK'

Göçer Kazım Kaçar, Van'ın Başkale ilçesinden yola çıktıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 ay yollarda kalıyoruz. Van Başkale ilçesinden geliyoruz, yaklaşık 2 aydan fazladır yoldayız. Her gün bir yerdeyiz, konaklayarak gidiyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz, yaklaşık 15 günümüz kalmış Nusaybin'e varana kadar. 15 gün sonra bu macera bitecek. Göçerliğin zor tarafları daha çok ama güzel olan yanları da var. İlkbaharda yolda olduğumuz zamanlar daha güzel, sonbaharda ise daha zor. Kara yolundan geldiğimiz zaman şoförler tepki gösteriyor, tarlalardan geçtiğimizde de vatandaş rahatsız oluyor. Nerden gideceğimizi biz de zaman zaman bilemiyoruz" dedi.