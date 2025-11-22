Haberler

Göçerlerin Zorlu Yolculuğu: Van'dan Nusaybin'e Uzanan Macera

Göçerlerin Zorlu Yolculuğu: Van'dan Nusaybin'e Uzanan Macera
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Bitlis ve Erzurum'dan gelen göçerler, Batman'ın Gercüş güzergahı üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yaylalara ulaşmak için zor bir yolculuğa çıktı. Karayolu ve dağlık alanları aşarak yaklaşık 3 ay yolda kalacak olan göçerler, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve güzellikleri paylaştı.

VAN, Bitlis ve Erzurum gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş üzerinden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yaylalara giden göçerlerin zorlu yolculuğu başladı.

Van, Bitlis ve Erzurum'dan küçükbaşlarıyla yola çıkan göçerler, yaz aylarını serin bölgelerde, kış aylarını ise daha sıcak bölgelerde geçirebilmek için her yıl yüzlerce kilometre yol katediyor. Gercüş güzergahını kullanarak Nusaybin yaylalarına giden göçerler, yolculuk sırasında zaman zaman kara yolunu, zaman zaman da arazi ve dağlık alanları takip ediyor. Karayollarındaki araç trafiği, dağlık geçişlerdeki uçurumlar ve engebeli zemin nedeniyle göçerler, yılda yaklaşık 3 ayı yollarda geçiriyor.

'15 GÜN SONRA MACERA BİTECEK'

Göçer Kazım Kaçar, Van'ın Başkale ilçesinden yola çıktıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 ay yollarda kalıyoruz. Van Başkale ilçesinden geliyoruz, yaklaşık 2 aydan fazladır yoldayız. Her gün bir yerdeyiz, konaklayarak gidiyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz, yaklaşık 15 günümüz kalmış Nusaybin'e varana kadar. 15 gün sonra bu macera bitecek. Göçerliğin zor tarafları daha çok ama güzel olan yanları da var. İlkbaharda yolda olduğumuz zamanlar daha güzel, sonbaharda ise daha zor. Kara yolundan geldiğimiz zaman şoförler tepki gösteriyor, tarlalardan geçtiğimizde de vatandaş rahatsız oluyor. Nerden gideceğimizi biz de zaman zaman bilemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.