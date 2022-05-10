Fırtınaya yakalanan ve telefonları çekmeyen göçerler, yerini tüfekle havaya ateş açarak belli etti

- Göçerler fırtınaya takıldı, 11 saatlik çalışma ile kurtarıldı

-Fırtınadan hipotermi geçiren göçerler 11 saat sonra kurtarıldı

ŞIRNAK - Şırnak'tan Hakkari'ye gitmek için yola koyulan 15 kişilik göçer aile ve sürüleri, kar ve fırtına engeline takıldı. Hava muhalefetine takılıp haber alınamayan aile, yanlarına bulunan ruhsatlı tüfekle havaya ateş açarak yerini belli etti. Kurtarma çalışması 11 saatlik çalışma ile sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden Beytüşşebap yaylalarını kullanarak Hakkari yaylalarına gitmekte olan 15 kişilik göçer aile ve binlerce küçükbaş hayvan, Faraşin Yaylası Toptepe köyü mevkiinde kar ve şiddetli fırtınaya maruz kaldı. Hipotermi geçiren göçerler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Topraklı yollar çamurlu olduğu için Beytüşşebap ilçe Özel İdare Ekipleri ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Beytüşşebap ilçe jandarma ekipleri, güvenlik korucuları,112 Acil Sağlık Ekipleri, AFAD ve ilçe Özel İdare Ekipleri gece başlayıp sabah biten 11 saatlik arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, ekip arkadaşlarıyla beraber yolu açtıktan sonra dağlarda arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Gökçe, "Bize gelen ihbar üzerine olay yerine anında hareket ettik. Arama çalışmalarımız gece başlayıp gündüz bitti. Çok şükür ailelere ulaştık ve hepsinin durumu şu an iyi, kumanya verdik. Ekipler, soğuklardan etkilenen vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaptı. Hava şartları iyileşince tekrar yollarına devam ettiler. Hepsinin durumu iyi şimdi" dedi.