Göç İdaresi Başkanlığından 'Göç Haberlerinde Yanlış Bilgi ve Dezenformasyonla Mücadele' semineri

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca basın mensuplarına yönelik "Göç Haberlerinde Yanlış Bilgi ve Dezenformasyonla Mücadele" semineri düzenlendi.

Başkanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde Antalya'daki bir tesiste gerçekleştirilen üç günlük seminerde, haberlerde doğru terminoloji kullanımı ve dezenformasyon konuları ele alındı.

Seminerin ilk günü, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Ömer Çetin'in konuşmalarıyla başladı.

Ulugölge, konuşmasında, kurumun sahada verdiği mücadele ile basının ekranlarda ve dijital mecralarda yürüttüğü mücadelenin aynı derecede hayati olduğunu vurguladı.

Yalan haberlerin yayılma hızına dikkati çeken Ulugölge, "Vatandaşımızın haklı hassasiyetleri, birtakım provokasyonlarla sokağı hareketlendirmek için kullanılabiliyor. İşte tam bu kırılma anlarında bizim en büyük güvencemiz sizsiniz." dedi.

"Kavram karmaşası"

Habercilerin yeri geldiğinde toplumun sağduyusu olduğunu ve krizleri önleyen bir fren mekanizması görevi üstlendiğini kaydeden Ulugölge, teyit edilen her haberin toplumsal kaosu önlediğini bildirdi.

Haber metinlerinde rastlanabilen terminoloji hatalarına değinen Ulugölge, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu zorlu görevi ifa ederken medyanın sıklıkla düştüğü ortak bir tuzak var: Kavram karmaşası. Göç gibi doğrudan insana dokunan bir meselede yanlış kullanılan tek bir kelime bile sahadaki gerçekliği bambaşka bir yere taşıyor, vatandaşımızın zihnini karıştırıyor. Haberlerde sıkça görüyoruz, sınır dışı edilecek birine 'mülteci' deniliyor.

Aslında bizim açımızdan, 6458 sayılı Kanun gereği hukuken tablo çok net. Sizden samimi ricam haber metinlerini hazırlarken kanuni ayrımlara dikkat etmenizdir. 'Suriyeli mülteci' veya yakalanan bir düzensiz göçmen için 'mülteci operasyonu' derken hukuken var olmayan bir durumu yazmış oluyoruz. Doğru kavramları yerli yerinde kullandığınızda, kamuoyundaki bilgi kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız."

Ulugölge, Göç İdaresi Başkanlığının devletin tüm kurumlarıyla 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu, doğru bilgiye ulaşılması adına kurumun kapılarının her zaman gazetecilere açık olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Seminerin ilk günü, açılış konuşmaları ve bilgilendirme sunumlarının ardından Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ulugölge, Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Mustafa Karataş'ın gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı.

Gazeteci Coşkun Aral'dan sunum

Seminerin ikinci gününde ise gazeteci Coşkun Aral, "Bir Kareyle Hikaye Anlatmak ve Yanılsamalar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Aral sunumunda fotoğraf açısının gerçeği yansıtmadaki rolü, savaş ve göç bölgelerinde etik foto muhabirliği ile dijital manipülasyonun tespiti konularını kendi arşivinden örneklerle anlattı.

Programın üçüncü ve son gününde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Türk tarafından "Yalan Haberin Psikolojisi ve Toplumsal Etkileri" konulu bir oturum düzenlendi.

Bu bölümde, dezenformasyonun kamu düzenine etkileri, haber metinlerinde nefret söylemi sınırı ve uluslararası literatürde göç haberciliği etiği başlıkları ele alındı.