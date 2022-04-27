Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Suriyelilere bayrama özel izin yok

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, 2016 yılından bu yana Suriye'de güvenliği sağlanan bölgelere 2017 sonrası ilk bayramlarda giden Suriyelilerden yaklaşık 150 bininin sağlanan huzur ve güven ortamı ile hizmetleri görüp, geri gelmediğini söyledi. Ünlü, bayrama gidip geri gelmeyenlerin oranın son 2 bayram ciddi azaldığına dikkat çekerek, "Bundan sonra bayrama has böyle gidip, geri gelmelere izin verilmemesi yönünde karar alındı" dedi.

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3 milyon 762 bin 385 Suriyeli bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 200 binine Türk vatandaşlığı verildiğini, bunların da 114 bin kadarının 18 yaşın üzerinde yetişkin olduğunu kaydetti. Ünlü, mühendis, doktor gibi ülkeye katkı sağlayabilecek eğitimli ve nitelikli kişilerin vatandaşlık kazandığına dikkat çekti. Ünlü, gönüllü geri dönüş sürecinin 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenliği sağlanan bölgelerle başlayan bir süreç olduğuna değinip, "Peşinden Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı geldi. Bu harekatlarla güvenliği ülkemiz tarafından sağlanan, alt yapı hizmetleri sağlanan bölgelere Suriyeliler gönüllü dönmeye başladılar. Şu ana kadar iç savaştan kaçıp geçici koruma statüsü almış 495 bin 600 civarında Suriyeli geri dönüş yapmış oldu" dedi.

Geri gönderme oranlarında da çok başarılı olduklarını vurgulayan Ünlü, "2020 yılında Türkiye'de yakalanan her 100 Pakistanlı kaçak göçmenin 71'ini geri gönderdik. Bu rakam geçen yıl yüzde 81'e çıktı. Şu anda 2022'nin 4 ayında yüzde 200 yani, geçen yıldan kalan yüzde 20 yüzde 30'lar da dahil olmak üzere bu yıl geri gönderdiğimiz oran. Genel ortalamamız yüzde 44. Avrupa ortalaması yüzde 15-18 bandında. Taliban sonrası havaalanının kapanmasıyla bir süre durmak zorunda kalan Afganistan'a sınır dışı operasyonlarımız havaalanının açılmasıyla başladı ve Taliban sonrası Afganistan'a 27 Ocak'ta ilk charterı yaptık. Dün itibarıyla 30'uncu charterı yaptık ve bu çalışmalarla bu yıl 11 bin 36 Afgan uyruklu yabancıyı toplamda da 23 bin 853 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik. Bu turistik bir seyahat değil. Yakalayacaksınız, kimliğini tespit edeceksiniz, ülkesiyle temas kuracaksınız, ülkesi kabul edecek; bunlar hep zaman alan süreçler" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ersin ERCAN- Burak TEKİN/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel