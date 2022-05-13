Göç idaresi 15 bin sığınmacının vatandaşlığını iptal etti! Özdağ, haberi paylaşıp Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Mültecilerle ilgili gelişmeler Türkiye gündeminde düşmüyor. Bugün dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, başta Suriyeliler olmak üzere istisnai vatandaşlık işlemleri devam eden binlerce kişiye sabah saatlerinden itibaren 'işleminiz iptal edildi' mesajı gönderildi. Yalnızca Gaziantep'ten 1.400 mülteciye bu uyarı gönderilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana ve Mersin ile birlikte bu sayının 15 bini aştığı öğrenildi.

TÜM BAŞVURULAR YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULDU

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e yaşanan gelişmenin detaylarını anlatan Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdür Vekili Dr. Gökçe Ok, tüm başvuruları yeniden değerlendirmeye tabi tutmak üzere böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.

"BU UYGULAMAYI İNSANLARIMIZIN HUZURU ADINA YAPIYORUZ"

Gökçe Ok, daha önce vatandaşlık alan ve sonrasında bir takım tahrik olayları ile toplumsal güvenliği tehdit eden ya da terör örgütlerine destek verdiği tespit edilen şahısların da aynı kapsam dâhilinde tetkike tabi tutulacağı bilgisini paylaştı. Kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Ok "Bu uygulamayı insanlarımızın huzuru adına yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ GELİŞMEYİ TWITTER HESABINDAN DUYURDU

15 binden fazla sığınmacının vatandaşlığının iptal edilmesine ilişkin gelişme gündeme bomba gibi düşerken, son dönemde mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalar ve İçişleri Bakanlığı çıkarmasıyla gündem yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Göç İdaresi Başkanlığı'nın bu girişimine ilişkin haberi Twitter hesabından alıntıladı.

"MUHALEFET NASIL YAPILIRMIŞ KONULU DERS PARTİMİZ TARAFINDAN VERİLİR"

Özdağ, haber üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de yüklenmeyi ihmal etmedi. "Göç İdaresi 15.000 sığınmacıya verilen vatandaşlığı iptal etmiş. Vatandaşlık alanlara ne yapacaksınız diyenlere duyurulur" ifadesini kullanan Özdağ, paylaşımına "Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e GERÇEK muhalefet nasıl yapılırmış konulu ders Zafer Partisi tarafından verilir" sözleriyle devam etti.

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