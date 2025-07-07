GMİS Genel Başkanı Yeşil'den şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

GMİS Genel Başkanı Yeşil'den şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sendikadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, metan gazına karşı arama ve kurtarma eğitimleri olan alanında uzman Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin bölgeye gittiğini bildirdi.

Metan gazı konusunda arama ve kurtarma eğitimi alan TTK tahlisiye ekiplerinin, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine helikopterle bölgeye sevk edildiğini aktaran Yeşil, kentten bölgeye hareket eden 10 kişilik ekibin mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldığını belirtti.

Yeşil, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. Haberin gelmesiyle TTK tahlisiye ekibimizden uzman arkadaşlarımız metan gazı zehirlenmesi olması nedeniyle teçhizatlarıyla bölgeye intikal ettiler. Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi

Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme son erdi
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum

Erdoğan görüşmesi öncesi şehit askerlerle ilgili dikkat çeken mesaj
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ünlü menajer Ayşe Barım için karar verildi
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri

İstanbul Emniyeti'nde yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.