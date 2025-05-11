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Gjorge İvanov'a Fahri Doktora Unvanı

Gjorge İvanov'a Fahri Doktora Unvanı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a fahri doktora unvanı verdi. Törende İvanov'a cübbe giydirilerek fahri doktor beratı takdim edildi. İvanov, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ), eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a fahri doktora ünvanı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük senato salonunda düzenlenen törende, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a Vali Soytürk ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından cübbe giydirildi, fahri doktor beratı verildi.

Vali Soytürk, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin önemli ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Şahin de İvanov'un sadece ülkesi için değil, Balkanlar ve Avrupa coğrafyası için önemli bir figür olduğunu ifade etti.

İvanov da Türkiye ve Kuzey Makedonya ilişkilerinin derin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını, bu bağların gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından NKÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sezai Öztaş tarafından İvanov'un özgeçmişi okundu.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan, Kuzey Makedonya eski İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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