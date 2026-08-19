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Girit’te yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli turist kefaletle serbest bırakıldı

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Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Resmo kentinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki İsrail vatandaşı, 10 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Resmo kentinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki İsrail vatandaşı, 10 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 14 Ağustos'ta Resmo'nun Sellia bölgesinde çıkan yangınla ilgili hakim karşısına çıkarılan İsrailli turist hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Haberlerde, şüphelinin ailesiyle tatil yaptığı kiralık villada barbekü yaktığı ve yangının buradan çıktığı kaydedildi.

Mahkemenin, şüphelinin 10 bin avro kefalet ödemesine ve ayda bir kez Yunanistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliğine giderek imza vermesine hükmettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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