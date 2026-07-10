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Girit Adası'nda orman yangını çıktı

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Girit Adası'ndaki Kandiye iline bağlı İni bölgesinde tarımsal alanda başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor. 45 itfaiye aracı ve bir helikopterle söndürme çalışmaları sürüyor.

Girit Adası'ndaki Kandiye ilinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Girit Adasın'daki Kandiye iline bağlı İni bölgesindeki tarımsal alanda çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı.

Yangına karadan 45 itfaiye aracı ve havadan bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale başlatıldı.

Yetkililer, bölgede rüzgarın şiddetinin 5 bofora kadar ulaşmasının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Yunanistan'da haziran ve temmuzda çok sayıda orman yangını çıkmış, 30 Haziran'da Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, kalp krizi geçiren bir kişi ise tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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