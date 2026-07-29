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Girit Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişi öldü

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Yunanistan'ın Girit Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Girit Adası'ndaki şiddetli orman yangınında 2 kişinin öldüğü, Ada'daki 5 köy için tahliye emri çıkarıldığı belirtildi.

Yangının Girit'in Resmo (Rethymno???????) bölgesinde çıktığı aktarılırken, ölen kişilerin yangına müdahale eden itfaiyeciler olduğu kaydedildi.

Yunanistan İtfaiyesi yetkilileri, 4 yangın söndürme uçağının desteğiyle 110 itfaiyecinin bölgedeki yangına karadan müdahale ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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