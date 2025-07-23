Girit Adası'nda 5,1 Büyüklüğünde Deprem

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Yunanistan'ın Girit Adası'nın kuzeybatısında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Küçük Çuha Adası'na 21 kilometre mesafede denizde bulundu. Deprem, 58 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yunanistan'daki Girit Adası'nın kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye saati ile (TSİ) 16.26'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Girit Adası'nın kuzeybatısındaki Küçük Çuha Adası'na 21 kilometre mesafede, denizdeydi.

Sarsıntı, yüzeyin yaklaşık 58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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