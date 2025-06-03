Giresun Valisi Serdengeçti Bulancak'ta İncelemelerde Bulundu

Giresun Valisi Serdengeçti Bulancak'ta İncelemelerde Bulundu
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak ilçesini ziyaret ederek kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için protokol üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Ayrıca Bulancak Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Protokol üyeleri ile muhtarlarla Öğretmenevinde organize edilen programda bir araya gelen Serdengeçti, köy ve mahallerde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için görüş alışverişinde bulundu.

Bulancak Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ne bağlı Bulancak Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret eden Serdengeçti, kadınların ortaya çıkardığı el emeği ürünleri inceledi.

Serdengeçti, ilçedeki kamu binalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Serdengeçti'ye, Kaymakam Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
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