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Giresun Üniversitesi ve GGD protokol imzaladı, radyo yayını için çalışmalar sürüyor

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Giresun Üniversitesi ve GGD protokol imzaladı, radyo yayını için çalışmalar sürüyor
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Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, GGD'yi ziyaret ederek basın mensuplarının taleplerini dinledi. GGD ile Tirebolu İletişim Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı; radyo yayını için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Giresun Üniversitesi ile Giresun Gazeteciler Derneği (GGD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yağbasan ve beraberindeki heyetle GGD'yi ziyaret etti.

Can, ziyarette basın mensuplarıyla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.

GGD ile Tirebolu İletişim Fakültesi arasında hazırlanan protokolle iki kurum arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılacağını belirten Can, fakülte bünyesinde radyo yayını başlatılması için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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