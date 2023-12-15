Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, Gümüşhane'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kürtün Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katıldı.
Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi 20 yaşındaki Ceylan için Kürtün ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ceylan'ın babası Hakkı Ceylan ve diğer yakınlarının yanı sıra Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Belediye Başkanı Enver Şen ile vatandaşlar katıldı.
Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Uluköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.