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Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

15 Aralık 2023 17:42 Güncelleme: 17:44 Abone Ol

Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, Gümüşhane'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kürtün Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katıldı.