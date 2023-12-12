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Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi

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Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi. Üniversitenin Güre Yerleşkesi'nde organize edilen şenlikte, davetlilere ve öğrencilere ızgarada pişirilen hamsi ikram edildi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, şenliğin amacının öğrencileri, akademik ve idari personeli bir araya getirmek olduğunu belirtti. Şenliğe Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve kamu kurumlarının yetkilileri de katıldı.

Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Güre Yerleşkesi'nde organize edilen şenlikte, davetliler ve öğrencilere ızgarada pişirilen hamsi ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, geleneksel hale gelen şenliğin amacının, öğrenciler, akademik ve idari personeli bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Konserle devam eden şenliğe, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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