Giresun Üniversitesi Hastanesi'nden Avrupa Ortopedi Sınavında Başarı

Giresun Üniversitesi Hastanesi'nden Avrupa Ortopedi Sınavında Başarı
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Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 4 asistan, Avrupa Ortopedi Board Sınavı'nda başarılı olarak önemli bir başarıya imza attı. Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak, bu başarının yalnızca Giresun için değil, tüm Türkiye'deki klinikler arasında büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, hastanede görevli 4 asistanın, Avrupa ortopedi sınavında başarılı olduklarını bildirdi.

Çıtlak, yazılı açıklamasında, hastanenin ortopedi kliniğinde bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 uzman ve 10 asistan hekimin görev yaptığını belirtti.

Eğitimlerini bitiren 4 asistanın Avrupa Ortopedi Board Sınavı'nda başarılı olduğunu vurgulayan Çıtlak, "Yalnızca Giresun için değil, ülkemizdeki tüm klinikler arasında da büyük ölçekli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Çıtlak, asistanların başarılarına dikkati çekerek, eğitim süreçleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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