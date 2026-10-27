Giresun Üniversitesi Eynesil MYO'da Cumhuriyet'in 103. yılı için fidan dikildi

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Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulunda, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

"Cumhuriyetimizin 103. yılına bir fidan da bizden" temasıyla yüksekokulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, palmiye ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Etkinlikle yüksekokulun yeşil alanlarının zenginleştirilmesi ve öğrencilerde çevre bilincinin artırılması amaçlandı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Derya Kelleci, organizasyona katkı sunan Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük ile Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Murat Bitişyılmaz'a ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA