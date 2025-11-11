Giresun Üniversitesi Eski Rektörü Cevdet Coşkun ve Arkadaşları Beraat Etti

GİRESUN Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, akademisyenler Prof. Dr. Mustafa Cin ve Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandıkları davada beraat etti. Coşkun, "Sürecin başından itibaren hem kendime hem de yürüttüğüm görevin hukukiliğine güvendiğim için 'Bu iddiaların gerçek olmadığı yargı önünde ortaya çıkacaktır' dedim" dedi.

Giresun Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ile dönemin üniversite yönetim ekibinden Prof. Dr. Mustafa Cin, Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu, Doç. Dr. Oktay Karaman ve Öğretim Üyesi Abdullah Çelik, hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü ile gereği gibi mücadele etmemek' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından Giresun 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Gerekçeli kararda, "Sanıkların atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi. Yaklaşık 1 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan lüzum-u muhakeme kararına dayanılarak açılan davada, sanıkların 'Görevi kötüye kullanma' suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına hükmetti.

BERAAT AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Cevdet Coşkun, beraat kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Coşkun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sürecin başından itibaren, hem kendime hem de yürüttüğüm görevin hukukiliğine güvendiğim için 'Bu iddiaların gerçek olmadığı yargı önünde ortaya çıkacaktır' dedim. Bugün geldiğimiz noktada, bu güvenin haklı olduğu, bağımsız Türk yargısının kararıyla açıkça teyit edilmiştir. Mahkeme kararı; açık ve kesin beraat. Giresun 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, yürütülen yargılama sonucunda hakkımda yüklenen suçun şahsım tarafından işlendiğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delille ispatlanamadığı tespit edilmiş, bu nedenle de 'CMK 223/2-e' maddesi uyarınca beraatime hükmedilmiştir. Aynı dosyada yargılanan çalışma arkadaşlarım hakkında da beraat kararı verilmiştir. Bu karar sadece 'ceza verilmesine yer olmadığı' şeklinde usule ilişkin bir sonuç değil; iddiaların maddi olarak ispatlanamadığını, isnat edilen fiillerin tarafımca işlenmiş sayılmadığını ortaya koyan esasa ilişkin açık bir beraat hükmüdür. Mahkeme kararının tam metni, talep eden kişi ve kurumlarla paylaşılmaya hazırdır. Bu süreçte her aşamada olduğu gibi bugün de şeffaflık ilkesine bağlıyım. Mahkeme kararı da üniversitede yürütülen bu sürecin, iddia edildiği gibi keyfi ve hukuka aykırı değil; aksine, objektif kriterlere dayalı olduğu yönündeki tutumumuzu teyit etmiştir. Hukukun işletildiği, delillerin esas alındığı, iftira ve asılsız ithamların ise yargı süzgecinden geçerek geride bırakıldığı bu sonucun ortaya çıkmış olmasından memnuniyet duyduğumu, kamuoyuna saygıyla duyururum."