Giresun'un Piraziz İlçesinde Seyir Terası Projesi Hayata Geçiyor
Piraziz ilçesinde yeni bir seyir terası projesi ile atıl alan cazibe merkezi haline getirilecek. Belediye Başkanı Ayyıldız, projenin ilçe için yeni yaşam alanları oluşturacağını belirtti.
Giresun'un Piraziz ilçesinde seyir terası projesi hayata geçirilecek.
Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, seyir terası ile oluşacak yeni yaşam alanının ilçeye değer katacağını belirtti.
Atıl vaziyetteki alanı cazibe merkezi haline getireceklerini vurgulayan Ayyıldız, "Vatandaşlarımızın dinlenip keyifle vakit geçirebileceği, denizi ve ilçemizin güzelliklerini seyredebileceği nezih bir ortam oluşturuyoruz. Projemiz, yap-işlet-devret modeliyle belediyemiz denetiminde çok yakında başlıyor. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel