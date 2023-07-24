Giresun'un Espiye ilçesinde tayin olan kamu görevlileri için veda programı düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde görev yapan hakim, savcı, emniyet müdürü ve jandarma komutanı için veda programı düzenlendi. Espiye Kaymakamlığı ve Espiye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, tayin olanlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Taner Tengir, herkese böyle güzel bir cemiyetle ayrılmayı nasip etmesini temenni etti. Tayin olan kamu görevlilerine hediyeler verildi.