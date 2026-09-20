Giresun Keşap'ta denizde gözden kaybolan yabancı uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giresun Keşap'ta denizde gözden kaybolan yabancı uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Keşap'ta Düzköy sahilinden denize giren yabancı uyruklu 2 kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan tır sürücüsü 2 kişi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavileri sürüyor.
Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Düzköy sahilinden serinlemek için denize giren Moldova uyruklu A.B. ile M.G, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan bu kişiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü oldukları ve ilçede dinlenmek için mola verdikleri öğrenilen A.B. ve M.G'nin tedavileri devam ediyor.
Kaynak: AA